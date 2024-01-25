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Стало известно, когда Вермирен прибудет в Мадрид

25 Января 2024 • 12:18 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
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Через 8 ч. 58 мин.

Полузащитник «Антверпена» Артур Вермирен близок к переходу в «Атлетико» Мадрид.

По сведениям авторитетного журналиста Фабрицио Романо, 18-летний футболист на данный момент направляется в Мадрид, чтобы обсудить с клубом последние детали сделки. В четверг состоится встреча бельгийца с «Атлетико», которая запланирована на вторую половину дня.

Ранее сообщалось, что трансфер Вермирена обойдется «Атлетико» в 22 миллиона евро без учета бонусных выплат.

В нынешнем сезоне Вермирен принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет шесть голевых передач.

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