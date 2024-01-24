Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» объявил о трансфере румынского голкипера официально

24 Января 2024 • 13:45 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
1 1.52 X 4.30 2 6.10
25.01 23:00

Голкипер сборной Румынии Хорациу Молдован пополнил состав мадридского «Атлетико». Об этом испанский клуб сообщил на своем официальном сайте. Контракт между сторонами рассчитан на три с половиной года.

По сведениям авторитетного портала Transfermark, «Атлетико» заплатил румынскому «Рапиду» 800 тысяч евро за трансфер 26-летнего Молдована.

В текущем сезоне Молдован провел 23 матча с учетом всех турниров, в которых пропустил 25 мячей и десять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 20 сыгранных встреч «Атлетико» занимает четвертое место в Ла Лиге, набрав 41 очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Рапид Бухарест трансферы футбола - зима 2024 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2024 Хорациу Молдован ещё теги

Новости по матчу

23 Января
03:35
Агент Мендеш высказался о будущем Канселу и Фелиша в «Барселоне»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М СЕВИЛЬЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс ​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же» ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус» ​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев сможет пройти в финал Australian Open «Спартак» уверенно переиграл «Динамо» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open Соболенко разгромила Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Января
13:45 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» объявил о трансфере румынского голкипера официально
13:11 · Испания. Кубок
Хави рассказал, сыграют ли Канселу и Кристенсен с «Атлетиком»
13:06 · Испания. Кубок
Хави: «Атлетик» играет агрессивно»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны»
12:15 · Испания. Ла Лига
Вермирен продолжит карьеру в Ла Лиге
12:03 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» предлагают экс-полузащитника «Реала»
11:57 · Испания. Ла Лига
Суарес рассказал, как Месси и Неймар помогли ему выиграть борьбу за «Золотую бутсу» у Роналду
11:56 · Россия. Премьер-лига
Нападающий ЦСКА Давила высказался о своём возможном переходе в испанскую «Сельту»
11:51 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова провести переговоры с «Барселоной» по Киммиху слухи
11:49 · Испания. Ла Лига
Известен игровой номер, который «Реал» предложил Мбаппе
11:41 · Англия. Премьер-лига
Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала»
11:24 · Испания. Ла Лига
Гюлер встретился с президентом «Реала»
11:21 · Испания. Ла Лига
Капелло назвал имена преемников Роналду и Месси
11:10 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд согласился перейти в «Барселону» слухи
11:06 · Испания. Ла Лига
Капелло: «Анчелотти — лучший тренер в мире»
Все новости
Рекомендуем