Голкипер сборной Румынии Хорациу Молдован пополнил состав мадридского «Атлетико». Об этом испанский клуб сообщил на своем официальном сайте. Контракт между сторонами рассчитан на три с половиной года.

По сведениям авторитетного портала Transfermark, «Атлетико» заплатил румынскому «Рапиду» 800 тысяч евро за трансфер 26-летнего Молдована.

В текущем сезоне Молдован провел 23 матча с учетом всех турниров, в которых пропустил 25 мячей и десять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 20 сыгранных встреч «Атлетико» занимает четвертое место в Ла Лиге, набрав 41 очко.