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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мората и Гризманн – самый результативный дуэт нападающих в европейских топ-лигах

25 Января 2024 • 21:24 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
1 1.52 X 4.40 2 6.60
Через 0 ч. 49 мин.

Нападающие мадридского «Атлетико» Альваро Мората и Антуан Гризманн возглавляют рейтинг самых результативных дуэтов текущего сезона.

Испанец поразил ворота соперников 19 раз, а его французский партнёр по атаке – 18. Как отмечает Transfermarkt, именно Мората и Гризманн составляют самую результативную атакующую связку в ведущих европейских лигах в текущем сезоне – 37 голов на двоих. Второе место делят дуэты Кейн – Сане («Бавария», 26 и 9 голов) и Мбаппе – Коло-Муани («ПСЖ», 28+7) – по 35 взятий ворот.

Мадридский «Атлетико» занимает четвёртую строчку в таблице Ла Лиги с 41 набранным очком после 20 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората Антуан Гризманн Гарри Кейн Лерой Сане Килиан Мбаппе Рандаль Коло-Муани ещё теги

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