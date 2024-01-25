Мората и Гризманн – самый результативный дуэт нападающих в европейских топ-лигах

Нападающие мадридского «Атлетико» Альваро Мората и Антуан Гризманн возглавляют рейтинг самых результативных дуэтов текущего сезона.

Испанец поразил ворота соперников 19 раз, а его французский партнёр по атаке – 18. Как отмечает Transfermarkt, именно Мората и Гризманн составляют самую результативную атакующую связку в ведущих европейских лигах в текущем сезоне – 37 голов на двоих. Второе место делят дуэты Кейн – Сане («Бавария», 26 и 9 голов) и Мбаппе – Коло-Муани («ПСЖ», 28+7) – по 35 взятий ворот.

Мадридский «Атлетико» занимает четвёртую строчку в таблице Ла Лиги с 41 набранным очком после 20 матчей.