«Атлетико» забил «Севилье» чистый гол только в концовке и прошёл дальше

Последним участником полуфинала Кубка Испании стал «Атлетико», который с трудом переиграл «Севилью». Науэль Молина заработал пенальти, получив по ногам. Антуан Гризманн пробивал с 11 метров, но поехала нога, и мяч полетел над рамкой. После перерыва форвард пытался исправиться и с семи метров бил в падении через себя - перекладина. Невезучий Гризманн забил после навеса с фланга и скидки Альваро Мораты - вне игры. Аналогично отменили взятие ворот Мемфиса Депая после выхода один на один, офсайд. Лишь в концовке после прострела Анхеля Корреа во вратарскую Депай в борьбе отправил мяч в цель - 1:0. После подачи углового мяч отскочил к Серхио Рамосу, который бил выше в убойной ситуации.

В итоге «матрасники» идут дальше.