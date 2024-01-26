«Атлетико» забил «Севилье» чистый гол только в концовке и прошёл дальше

Последним участником полуфинала Кубка Испании стал «Атлетико», который с трудом переиграл «Севилью». Науэль Молина заработал пенальти, получив по ногам. Антуан Гризманн пробивал с 11 метров, но поехала нога, и мяч полетел над рамкой. После перерыва форвард пытался исправиться и с семи метров бил в падении через себя - перекладина. Невезучий Гризманн забил после навеса с фланга и скидки Альваро Мораты - вне игры. Аналогично отменили взятие ворот Мемфиса Депая после выхода один на один, офсайд. Лишь в концовке после прострела Анхеля Корреа во вратарскую Депай в борьбе отправил мяч в цель - 1:0. После подачи углового мяч отскочил к Серхио Рамосу, который бил выше в убойной ситуации.
В итоге «матрасники» идут дальше.
Протокол игры
|(1:0) Депай Мемфис79'
Облак Ян•Витсель Аксель•Хименес Хосе• 63'Эрмосо Марио• 71'Молина Науэль56' (Льоренте Маркос (56') •Де Пауль Родриго•Коке Хорхе• 75'Ньигес Сауль56' (Ривас Пабло Барриос (56') •Лино Сэмуел•Мората Альваро66' (Корреа Анхель (66') •Гризманн Антуан66' (Депай Мемфис (66')
Нюланд Эрьян•Ньянзу Танги•Рамос Серхио• 39'Маркан Маркос•Навас Хесус70' (Ламела Эрик (70') • 73'Соу Джибрил83' (Мир Рафа (83') •Сумаре Бубакари•Торрес Оливер 33'51' (Ракитич Иван (51') • 82'Педроса Адриа 62'83' (Акунья Маркос (83') •Окампос Лукас•Берналь Исаак Ромеро70' (Хуанлу Санчес (70')
25 января. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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