Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

«Атлетико» забил «Севилье» чистый гол только в концовке и прошёл дальше

26 Января 2024 • 00:59 Комментировать
Атлетико М
1:0
Севилья
окончен

Последним участником полуфинала Кубка Испании стал «Атлетико», который с трудом переиграл «Севилью». Науэль Молина заработал пенальти, получив по ногам. Антуан Гризманн пробивал с 11 метров, но поехала нога, и мяч полетел над рамкой. После перерыва форвард пытался исправиться и с семи метров бил в падении через себя - перекладина. Невезучий Гризманн забил после навеса с фланга и скидки Альваро Мораты - вне игры. Аналогично отменили взятие ворот Мемфиса Депая после выхода один на один, офсайд. Лишь в концовке после прострела Анхеля Корреа во вратарскую Депай в борьбе отправил мяч в цель - 1:0. После подачи углового мяч отскочил к Серхио Рамосу, который бил выше в убойной ситуации.

В итоге «матрасники» идут дальше.

Протокол игры  
Атлетико М1:0Севилья
(1:0) Депай Мемфис79'  
Облак ЯнВитсель АксельХименес Хосе  63'Эрмосо Марио  71'Молина Науэль 56' (Льоренте Маркос ( 56') Де Пауль РодригоКоке Хорхе  75'Ньигес Сауль 56' (Ривас Пабло Барриос ( 56') Лино СэмуелМората Альваро 66' (Корреа Анхель ( 66') Гризманн Антуан 66' (Депай Мемфис ( 66')
Запасные: Савич СтефанМандава РейнилдуМолдован ХорациуСёюнджю ЧагларГомис АнтониоРикельме Родриго
Нюланд ЭрьянНьянзу ТангиРамос Серхио  39'Маркан МаркосНавас Хесус 70' (Ламела Эрик ( 70'  73') Соу Джибрил 83' (Мир Рафа ( 83') Сумаре БубакариТоррес Оливер  33' 51' (Ракитич Иван ( 51'  82') Педроса Адриа  62' 83' (Акунья Маркос ( 83') Окампос ЛукасБерналь Исаак Ромеро 70' (Хуанлу Санчес ( 70')
Запасные: Дмитрович МаркоФлорес АльбертоСусо ХесусАгум ЛюсьенХордан ХоанБаде Луак
25 января. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Севилья

Новости по матчу

Сегодня, 26 Января
00:59
«Атлетико» забил «Севилье» чистый гол только в концовке и прошёл дальше
25 Января
22:30
«Атлетико» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:24
Мората и Гризманн – самый результативный дуэт нападающих в европейских топ-лигах
17:41
​Три фаната «Севильи» погибли по дороге на матч с «Атлетико»
13:29
Актуальная ставка и прогноз на матч Атлетико – Севилья Королевского кубка Испании – 25 января 2024
12:18
Стало известно, когда Вермирен прибудет в Мадрид
02:04
Атлетико - Севилья: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Января
23:58
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Атлетико М – Севилья Кубка Испании – 25 января 2024
22:03
Смелая ставка и прогноз на матч Атлетико М — Севилья Кубка Испании — 25 января 2024
15:46
«Атлетико» сделал арендное предложение по игроку «Селтика» О'Райлли
23 Января
03:35
Агент Мендеш высказался о будущем Канселу и Фелиша в «Барселоне»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» «Бавария» решила судьбу Тухеля Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем ​В прессу просочились записи переговоров ВАР на матче «Реал» - «Альмерия» - Федерация сделала заявление Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне» Ферран Торрес назвал пять любимых нападающих Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии»
Спортивные новости
Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open «Колорадо» разгромил «Вашингтон», Овечкин сделал ассист «Локомотив» неожиданно уступил дома «Сочи» в КХЛ Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Севилья Севилья
1
0
1.63 3.85 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Января
00:59 · Испания. Кубок
«Атлетико» забил «Севилье» чистый гол только в концовке и прошёл дальше
25 Января
22:30 · Испания. Кубок
«Атлетико» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:26 · Испания. Кубок
Педри: «Стоит признать, что мы облажались»
17:41 · Испания. Кубок
​Три фаната «Севильи» погибли по дороге на матч с «Атлетико»
12:08 · Испания. Кубок
Три игрока «Барселоны» пройдут медицинское обследование после игры с «Атлетиком»
10:06 · Испания. Кубок
Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс подвёл итоги матча против «Барселоны»
04:23 · Испания. Кубок
​«Барселона» пропустила уже три мяча на первой минуте в нынешнем сезоне
04:04 · Испания. Кубок
​Хави: «У «Барсы» есть будущее»
03:24 · Испания. Кубок
Хави: «Несмотря на вылет, горжусь игрой команды»
02:52 · Испания. Кубок
​Ямаль забил и установил новый рекорд Кубка Короля
02:15 · Испания. Кубок
​«Атлетик» обыграл «Барселону» - Хави покидает ещё один турнир 9
00:21 · Испания. Кубок
​«Барселона» потеряла защитника из-за травмы
24 Января
23:38 · Испания. Кубок
«Атлетик» забил «Барселоне» на самом старте встречи 2
23:32 · Испания. Кубок
«Мальорка» неожиданно разобралась с «Жироной» в кубковом матче
23:00 · Испания. Кубок
«Атлетик» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 4
Все новости
Рекомендуем