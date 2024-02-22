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​Джо Харт объявил о завершении карьеры по завершению сезона официально

22 Февраля 2024 • 16:31 Комментировать

Известный вратарь Джо Харт объявил о завершении карьеры. Футболист повесит перчатки на гвоздь по завершению нынешнего сезона, о чём сообщается на страницах официального сайта «Селтика».

«Джо недавно проинформировал клуб о своём решении», - уточняет пресс-служба «Селтика». «Бело-зелёные» выразили благодарность англичанину за постоянный вклад в развитие клуба.

За «Селтик» Джо Харт выступает с лета 2021 года. При этом футболист известен главным образом по выступлениям за «Манчестер Сити». В составе «горожан» Харт дважды становился чемпионом Английской премьер-лиги.

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Джо Харт Селтик
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