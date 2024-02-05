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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

​Уорнок возглавил команду в Шотландии официально

05 Февраля 2024 • 15:51 Комментировать
Абердин
...
Мазеруэлл
14.02 22:45

Известный английский тренер Нил Уорнок принял «Абердин». Шотландский клуб объявил о подписании с 75-летним специалистом трудового соглашения, рассчитанного до конца сезона. По истечению этого периода в «Абердине» планируется широкомасштабный анализ своей футбольной деятельности, о чём тоже говорится в пресс-релизе.

По ходу своей карьеры Уорнок работал со многими командами, в том числе с «Шеффилд Юнайтед», «Лидсом» и «Кристал Пэлас». С конца сентября специалист не имел клубной прописки, покинув «Хаддерсфилд Таун».

На текущий момент «Абердин» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Шотландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Абердин Нил Уорнок

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