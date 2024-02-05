Известный английский тренер Нил Уорнок принял «Абердин». Шотландский клуб объявил о подписании с 75-летним специалистом трудового соглашения, рассчитанного до конца сезона. По истечению этого периода в «Абердине» планируется широкомасштабный анализ своей футбольной деятельности, о чём тоже говорится в пресс-релизе.

По ходу своей карьеры Уорнок работал со многими командами, в том числе с «Шеффилд Юнайтед», «Лидсом» и «Кристал Пэлас». С конца сентября специалист не имел клубной прописки, покинув «Хаддерсфилд Таун».

На текущий момент «Абердин» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Шотландии.