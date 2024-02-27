«Ливерпуль» может потерять вратаря

Страж ворот «Ливерпуля» Каомхин Келлехер может перебраться из Английской премьер-лиги в чемпионат Шотландии. Согласно информации Football Insider, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Селтик».

Клуб из Глазго подыскивает нового вратаря, который заменит Джо Харта. 36-летний англичанин решил повесить перчатки на гвоздь по завершении текущего сезона.

Каомхин является воспитанником академии «Ливерпуля». В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 16 поединках, в которых пропустил 18 мячей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость вратаря в 15 миллионов евро.