Стало известно, перейдёт ли Сперцян в «Селтик»

Один из лидеров «Краснодара» Эдуард Сперцян не перейдет в шотландский «Селтик». Информация об интересе клуба к армянскому полузащитнику «быков» не соответствует действительности, рапортует посредством социальных сетей журналист Грач Хачатрян.

По сведениям инсайдера, решение относительно будущего Сперцяна будет принято по завершении нынешнего сезона.

В текущем сезоне Эдуард принял участие в 21 поединке во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя ассистами. Трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро, а его трудовое соглашение с «быками» рассчитано до середины 2026 года.