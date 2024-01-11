​Линекер и Ширер хотели бы видеть «Рейнджерс» и «Селтик» в АПЛ

Знаменитые бомбардиры Алан Ширер и Гари Линекер считают в унисон, что шотландские «Селтик» и «Рейнджерс» достойны выступлений в английской Премьер-лиге, так как давно переросли свой чемпионат.

- Я думаю, это фантастика, но проблема в том, как это сделать? Расширить Премьер-лигу до 22 команд? Смелая, но пока что нереализуемая идея, на мой взгляд, - заявил Линекер.

Ему вторит и Алан Ширер, лучший бомбардир за всю историю АПЛ:

- Чемпионат станет лишь лучше от этого. Эти клубы давно переросли свой чемпионат. Но боюсь не дожить до дня, когда это случится, - цитирует слова Ширера derbyderbyderby.it.