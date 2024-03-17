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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Рейнджерс» возмущён – матч команды перенесён

17 Марта 2024 • 15:14 Комментировать
Данди
0:0
Рейнджерс
отменен

«Рейнджерс» опубликовал заявление на своём официальном сайте. Воскресный гостевой матч команды в чемпионате Шотландии против «Данди» был перенесён на более поздний срок. Причина – плохое состояние поля.

В заявлении «Рейнджерс» выразил возмущение тем, что «Данди» заявил о своих опасениях по поводу поля лишь в день игры. На момент принятия решения о переносе «Рейнджерс» уже прибыл на стадион, как и болельщики клуба.

Отметим, что «Рейнджерс» на текущую минуту занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Шотландии. Команда на один балл отстаёт от «Селтика», проведя на матч меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Рейнджерс

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