Джек Батлэнд, голкипер шотландского «Рейнджерс» может вернуться в Англию.

Как сообщает Football Insider, шотландский гранд не против продать своего вратаря в клубы из южной соседки, если по нему поступит достойное предложение и за игрока предложат сумму не менее 15 млн фунтов (примерно 18 млн евро по текущему курсу). Отмечается, что конкурировать по зарплате с английскими командами «Рейнджерс» будет довольно трудно, если к вратарю появится конкретный интерес.

Батлэнд стал частью «Рейнджерс» летом 2023 года, подписав контракт до лета 2027 года. В этом сезоне 31-летнему голкиперу уже удалось сыграть в 47 матчах за свой клуб, пропустил он в них всего лишь 36 голов, а в 23 встречах оставил свои ворота на замке.

Ранее голкипер выступал в карьере за «Сток Сити», «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас» и другие клубы из Англии, является воспитанником «Бирмингема».