Джеймс Тавернье, один из лидеров «Рейнджерс» может воссоединиться со своим бывшим главным тренером Стивеном Джеррардом в Саудовской Аравии.

Правда, как сообщает Football Insider, шотландский топ-клуб не слишком хочет отпускать своего игрока на Ближний Восток, несмотря на встречный интерес. Команда из Глазго будет отчаянно пытаться сохранить своего игрока на будущий сезон.

Тавернье 32 года, в Глазго он уже девятый год – с лета 2015 года. Действующий контракт связывает английского футболиста с клубом до лета 2026 года.

Джеррад с текущего сезона работает в Саудовской Аравии, где возглавляет «Аль-Иттифак», середняка чемпионата.