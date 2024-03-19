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Тавернье может воссоединиться с Джеррардом в Саудовской Аравии слухи

19 Марта 2024 • 19:15 Комментировать

Джеймс Тавернье, один из лидеров «Рейнджерс» может воссоединиться со своим бывшим главным тренером Стивеном Джеррардом в Саудовской Аравии.

Правда, как сообщает Football Insider, шотландский топ-клуб не слишком хочет отпускать своего игрока на Ближний Восток, несмотря на встречный интерес. Команда из Глазго будет отчаянно пытаться сохранить своего игрока на будущий сезон.

Тавернье 32 года, в Глазго он уже девятый год – с лета 2015 года. Действующий контракт связывает английского футболиста с клубом до лета 2026 года.

Джеррад с текущего сезона работает в Саудовской Аравии, где возглавляет «Аль-Иттифак», середняка чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Аль-Иттифак Джеймс Тавернье Рейнджерс ещё теги
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