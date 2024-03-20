«Манчестер Юнайтед» анонсировал матч с «Рейнджерс»

В рамках летней предсезонной подготовки «Манчестер Юнайтед» проведёт товарищеский матч с шотландским «Рейнджерс». Информация об этом была размещена на страницах официального сайта «красных дьяволов».

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс» пройдёт в субботу, 20 июля, в Эдинбурге. Команды встретятся впервые с ноября 2010 года. Тогда «красные дьяволы» одержали победу 1:0 в гостевом матче Лиги чемпионов благодаря позднему голу Уэйна Руни с пенальти.

Отметим, что сейчас «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.