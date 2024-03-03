Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

​«Неудачный день» - после разгрома 1:7 автобус «Данди» отказался ехать домой

03 Марта 2024 • 22:42 Комментировать
Селтик
7:1
Данди

Очень неудачно сложилась прошлая среда для игроков шотландского «Данди». Они съездили в Глазго, где пропустили семь мячей в игре с «Селтиком» в рамках матча двадцать восьмого тура шотландской Премьер-лиги.

Но на этом неприятности не закончились - по возвращению в командный автобус выяснилось, что машина сломалась и уехать домой не получится. Так что возвращаться в Данди (а это примерно 125 километров) каждому из игроков пришлось самостоятельно.

В настоящий момент «Селтик» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, а «Данди» - седьмое.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Селтик Данди

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Ибрагимович: «Получил предложение, от которого не отказываются» Анчелотти поставил крест на игроке «Реала» «Барселона» решила, кого хочет назначить главным тренером ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» Пять игроков «Реала» недовольны Анчелотти - известны все имена «Барселона» хочет избавиться от двух игроков Какие английские клубы ждать в «новой» Лиге чемпионов
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Марта
22:42 · Шотландия
​«Неудачный день» - после разгрома 1:7 автобус «Данди» отказался ехать домой
27 Февраля
08:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может потерять вратаря
22 Февраля
16:31 · Шотландия
​Джо Харт объявил о завершении карьеры по завершению сезона официально
05 Февраля
15:51 · Шотландия
​Уорнок возглавил команду в Шотландии официально
24 Января
15:46 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» сделал арендное предложение по игроку «Селтика» О'Райлли слухи
11 Января
06:10 · Англия. Премьер-лига
​Линекер и Ширер хотели бы видеть «Рейнджерс» и «Селтик» в АПЛ
09 Января
15:12 · Италия. Серия А
Клуб из Серии А нацелился на хавбека «Селтика», за которым следят немецкие гранды
14:58 · Шотландия
​У Хендерсона появился неожиданный вариант в Европе
04 Января
04:13 · Шотландия
​В Шотландии футбольные фанаты избили инвалида 1
03 Января
16:12 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» отозвал защитника из аренды 1 официально
31 Декабря
04:27 · Шотландия
​Во второй шотландской лиге голкипер забил невероятным ударом с 30 метров видео
30 Декабря
18:08 · Шотландия
«Селтик» оказался сильнее «Рейнджерс» в знаменитом дерби
16:54 · Шотландия
​«Молчание - сила»: «Хиберниан» проигнорировал злейших противников из «Хартса»
28 Декабря
19:14 · Англия. Премьер-лига
«Рейнджерс» возьмёт в аренду молодого форварда «Вулверхэмптона»
27 Декабря
16:44 · Шотландия
​В Шотландии перенесли матч «Рейнджерс» - «Росс Каунти» - известна причина официально
Все новости
Рекомендуем