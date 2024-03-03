​«Неудачный день» - после разгрома 1:7 автобус «Данди» отказался ехать домой

Очень неудачно сложилась прошлая среда для игроков шотландского «Данди». Они съездили в Глазго, где пропустили семь мячей в игре с «Селтиком» в рамках матча двадцать восьмого тура шотландской Премьер-лиги.

Но на этом неприятности не закончились - по возвращению в командный автобус выяснилось, что машина сломалась и уехать домой не получится. Так что возвращаться в Данди (а это примерно 125 километров) каждому из игроков пришлось самостоятельно.

В настоящий момент «Селтик» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, а «Данди» - седьмое.