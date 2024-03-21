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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Ровно 150 лет назад состоялся первый финал Кубка Шотландии

21 Марта 2024 • 17:30 Комментировать

Ровно 150 лет назад, 21 марта 1874 года, состоялся первый финал Кубка Шотландии. В решающей битве за трофей встречались «Куинз Пак» и «Клайдсдейл». Команда «Куинз Парк» отпраздновала победу со счётом 2:0.

«Куинз Парк» выигрывал Кубок Шотландии десять раз, но все эти успехи имели место быть ещё в XIX веке. В настоящий момент команда выступает в Чемпионшипе – во втором по рангу дивизионе шотландского футбола.

Добавим, что клуб «Куинз Парк» был основан 9 июля 1867 года.

Отметим, что самыми известными футбольными командами Шотландии являются «Селтик» и «Рейнджерс».

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Евро-Футбол.Ру,
В этот день Куинз Парк
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