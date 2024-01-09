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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

​У Хендерсона появился неожиданный вариант в Европе

09 Января 2024 • 14:58 Комментировать

Поговаривают, что полузащитник Джордан Хендерсон может покинуть «Аль-Иттифак» уже спустя полгода после подписания контракта. Очевидно, что 33-летнему футболисту не понравилось жить и играть в Саудовской Аравии.

Слухи связывают Хендерсона с целым рядом европейских клубов. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, попытаться подписать англичанина может шотландский «Селтик». Если Хендерсон действительно поедет в Глазго, это будет неожиданно.

Отметим, что до переезда в Саудовской Аравию Джордан Хендерсон поиграл за «Сандерленд», «Ковентри» (аренда) и «Ливерпуль».

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