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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб из Серии А нацелился на хавбека «Селтика», за которым следят немецкие гранды

09 Января 2024 • 15:12 Комментировать
Кальяри
...
Болонья
14.01 17:00

Атакующий полузащитник «Селтика» Рокко Вата может продолжить карьеру в «Болонье». Об этом сообщает Football Insider.

По данным источника, шотландский клуб разрешил итальянцам вести переговоры с 18-летним футболистом, контракт которого истекает предстоящим летом.

Ранее сообщалось, что большие немецкие команды проявляют интерес к ирландцу. Речь идет о мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

В этом сезоне Вата принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 13 мячей. Кроме того, на счету футболиста одна игра за молодежную сборную Ирландии, где он смог оформить дубль.

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