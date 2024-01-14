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Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» добыл волевую победу над «Болоньей»

14 Января 2024 • 18:55 Комментировать
Кальяри
2:1
Болонья
окончен

В воскресенье в Серии А сыграли «Кальяри», пытающийся выбраться из зоны вылета, и стремящаяся в зону Лиги чемпионов «Болонья». На 24-й минуте фавориты повели после эффектных действий Риккардо Орсолини. Также красиво отличился Андреа Петанья спустя четыре минуты - 1:1. На 69-й минуте Матеуш Ветеска доставил мяч к воротам, и тот оказался в сетке рикошетом от защитника - автогол и 2:1.

«Болонья» идет на шестом месте вместо потенциального четвертого, а вот противник взмыл на пятую строчку с конца.

Протокол игры  
Кальяри2:1Болонья
  24'Орсолини Риккардо (0:1)
(1:1) Петанья Андреа31'  
(2:1) Калафьори Рикардо69'  
Скуффет СимонеДзаппа ГабриэлеВетеска Матеуш  89'Доссена Альберто  45'Ауджелло Томмазо 46' (Дентелло Пауло ( 46') Сулемана ИбрахимПрати МаттеоМакумбу АнтуанНандес Найтан  45' 82' (Ди Пардо Алессандро ( 82') Виола Николас 86' (Янкто Якуб ( 86') Петанья Андреа
Запасные: Оберт АдамРадунович БорисДезогус ЯкопоKingstone MutandwaFilippo VinciguerraПаволетти ЛеонардоДейола АлессандроХацидиакос ПантелисПерейро ГастонГольданига ЭдоардоАрести СимонеКапрадосси Элио
Скорупски ЛукашПош Штефан  3'Лукуми ДжонКалафьори Рикардо  88'Кристиансен Виктор 66' (Ликояннис Хараламбос ( 66') Фергюсон ЛьюисФройлер РемоОрсолини РиккардоЭбишер Мишель 66' (Фаббьян Джованни ( 66') Урбаньски КацперВан Хойдонк Сидней 78' (Моро Никола ( 78')
Запасные: Корацца ТоммазоБаньолини НиколаБёкема СэмРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
14 января. Стадион "Сардиния Арена".

 

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