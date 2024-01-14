«Кальяри» добыл волевую победу над «Болоньей»

В воскресенье в Серии А сыграли «Кальяри», пытающийся выбраться из зоны вылета, и стремящаяся в зону Лиги чемпионов «Болонья». На 24-й минуте фавориты повели после эффектных действий Риккардо Орсолини. Также красиво отличился Андреа Петанья спустя четыре минуты - 1:1. На 69-й минуте Матеуш Ветеска доставил мяч к воротам, и тот оказался в сетке рикошетом от защитника - автогол и 2:1.

«Болонья» идет на шестом месте вместо потенциального четвертого, а вот противник взмыл на пятую строчку с конца.