«Кальяри» добыл волевую победу над «Болоньей»

В воскресенье в Серии А сыграли «Кальяри», пытающийся выбраться из зоны вылета, и стремящаяся в зону Лиги чемпионов «Болонья». На 24-й минуте фавориты повели после эффектных действий Риккардо Орсолини. Также красиво отличился Андреа Петанья спустя четыре минуты - 1:1. На 69-й минуте Матеуш Ветеска доставил мяч к воротам, и тот оказался в сетке рикошетом от защитника - автогол и 2:1.
«Болонья» идет на шестом месте вместо потенциального четвертого, а вот противник взмыл на пятую строчку с конца.
Протокол игры
|24'Орсолини Риккардо (0:1)
|(1:1) Петанья Андреа31'
|(2:1) Калафьори Рикардо69'
Скуффет Симоне•Дзаппа Габриэле•Ветеска Матеуш• 89'Доссена Альберто• 45'Ауджелло Томмазо46' (Дентелло Пауло (46') •Сулемана Ибрахим•Прати Маттео•Макумбу Антуан•Нандес Найтан 45'82' (Ди Пардо Алессандро (82') •Виола Николас86' (Янкто Якуб (86') •Петанья Андреа
Скорупски Лукаш•Пош Штефан• 3'Лукуми Джон•Калафьори Рикардо• 88'Кристиансен Виктор66' (Ликояннис Хараламбос (66') •Фергюсон Льюис•Фройлер Ремо•Орсолини Риккардо•Эбишер Мишель66' (Фаббьян Джованни (66') •Урбаньски Кацпер•Ван Хойдонк Сидней78' (Моро Никола (78')
14 января. Стадион "Сардиния Арена".
Бан пользователя