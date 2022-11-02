Хименес: «Для нас настало тяжёлое время»

Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес прокомментировал вылет своей команды из еврокубков.

«Трудно. Для нас настало тяжёлое время. Мы плохо себя проявили. У меня отсутствует объяснение произошедшему в поединке с «Порту», ровно как и в других последних матчах. Мы обязаны прилагать усилия для осознания того, что происходит, чтобы в дальнейшем повлиять на ситуацию. Я не понял этот матч. Это была трагедия, надо признать. Не могу объяснить, что происходит. Правда заключается в том, что мы ломаем голову, выкладываемся на тренировках, усиленно трудимся, но ничего не получается. Это Лига чемпионов, ошибки здесь неприемлемы», — цитирует Хименеса Movistar.