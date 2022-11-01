«Порту» вышвырнул «Атлетико» из еврокубков и выиграл группу

В Лиге чемпионов завершились первые матчи шестого тура. «Порту» играл против «Атлетико» в попытке захватить лидерство в квартете. И это удалось «драконам». Встреча получилась боевой и упорной, и португальцы лучше реализовали свои моменты. Уже в дебюте Акино Пеле проникающим пасом нашел впереди Эванилсона, а тот вывел на пустые ворота Мехди Тареми. В середине первого тайма прошла еще одна комбинация - Вандерсон Галено прострелил слева, а Стефен Эустакиу удвоил счет. У гостей моментов было откровенно мало, а гол Антуана Гризманна отменили из-за фола в атаке со стороны партнера. Лишь на пятой компенсированной минуте вернулась интрига после автогола Ивана Маркано. Но все же 2:1.

«Порту» с 12 очками выиграл группу, мадридцы финишировали последними с 5 баллами.

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