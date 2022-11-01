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Лига чемпионов

«Порту» вышвырнул «Атлетико» из еврокубков и выиграл группу

01 Ноября 2022 • 22:39 Комментировать (3)
Порту
2:1
Атлетико М
окончен

В Лиге чемпионов завершились первые матчи шестого тура. «Порту» играл против «Атлетико» в попытке захватить лидерство в квартете. И это удалось «драконам». Встреча получилась боевой и упорной, и португальцы лучше реализовали свои моменты. Уже в дебюте Акино Пеле проникающим пасом нашел впереди Эванилсона, а тот вывел на пустые ворота Мехди Тареми. В середине первого тайма прошла еще одна комбинация - Вандерсон Галено прострелил слева, а Стефен Эустакиу удвоил счет. У гостей моментов было откровенно мало, а гол Антуана Гризманна отменили из-за фола в атаке со стороны партнера. Лишь на пятой компенсированной минуте вернулась интрига после автогола Ивана Маркано.  Но все же 2:1.

«Порту» с 12 очками выиграл группу, мадридцы финишировали последними с 5 баллами.

Протокол игры  
Порту2:1Атлетико М
(1:0) Тареми Мехди5'  
(2:0) Эустакиу Стефен24' (2:1) Маркано Иван 90'
Кошта ДиогуПепе VIКардозу Фабиу  69'Маркано ИванЗанузи Зайду 53' (Венделл Боргес ( 53') Отавио ЭдмилсонГруйич Марко  39'Эустакиу СтефенЭванилсонТареми МехдиГалено Вандерсон
Запасные: Кошта БрунуПортугал СамуэлBernardo FolhaМариу Жоау IIIМартинес Антонио IIIЛодер ДэнниКонсейсау РодригуРамош КлаудиуБоржеш ГонсалуФранко Андре
Облак ЯнСавич Стефан  48'Хименес ХосеМандава Рейнилду  42'Молина НауэльДе Пауль Родриго  69'Витсель АксельНьигес Сауль 60' (Карраско Янник ( 60') Корреа АнхельГризманн АнтуанФелиш Жоау 61' (Кунья Матеус ( 61')
Запасные: Ривас Пабло БарриосЭрмосо МариоДиас СерджиоРегилон СерхиоГрбич ИвоКондогбия ЖоффрейМората АльвароФелипе Аугусто IV
01 ноября. Стадион "Драгау" (Порту).

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Атлетико Мадрид Порту
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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типафутбольныйаналитик
01 Ноября 2022 в 23:29
Очень рад что команда Симеоне и Альегри вылетели из турнира. Такие команды не достойны играть в Лиге Чемпионов.
Жаль правда что Барселона не вышла в 1/8.
CELTIC FROST
01 Ноября 2022 в 23:12
Позор матрасов. "симеонеаут# это еще надо умудриться - стать последними в группе, где считались главными фаворитами. Я и в лучшие времена их не любил - за костоломство и антиэстетику, за то, что все средства у них были хороши.. а теперь плеваться охота было от такой "игры".
ARTUR
01 Ноября 2022 в 22:43
Ужаснейшая игра матрасников , оборона вообще ни о чем .. бился только Облак . Симеоне после окончания сезона должен сдать полномочия .
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