Мадридский «Атлетико» впервые в своей истории занял последнее место в группе ЛЧ

Мадридский «Атлетико» проиграл на выезде «Порту» в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов, и команда Диего Симеоне осталась на последнем месте в группе В. Такое с клубом, который дважды за последние десять лет играл в финале Лиги чемпионов, случилось впервые - еще ни разу ранее «Атлетико» не заканчивал выступления в группе на последнем месте.

Впервые команда выступила в Лиге чемпионов в сезоне 1996\1997, тогда турнир состоял из четырех групп, и тогда «Атлетико» дошел до четвертьфинала, где в драматическом противостоянии уступил «Аяксу», перед этим дважды подряд игравшему в финале ЛЧ.