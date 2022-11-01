Гризманн: «Атлетико» заслужил четвёртое место в группе Лиги чемпионов»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн признал закономерность провала своей команды.

Уступив «Порту» в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2), «матрасники» финишировали последними в квартете, не сумев завоевать даже путёвку в Лигу Европы.

«Что вы хотите от меня услышать? Да, мы действительно не заслужили ни выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов, ни попадания в Лигу Европы. Нельзя рассчитывать на что-либо, если выигрываешь только один матч за всю групповую стадию. Теперь нам нужно заткнуться и упорно работать», – заявил в интервью Movistar француз.