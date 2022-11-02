Мадридский «Атлетико» выбыл осенью из европейского сезона впервые с 2010\2011

Мадридский «Атлетико» проиграл на выезде «Порту» в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов, и команда Диего Симеоне осталась на последнем месте в группе В. Такое с клубом, который дважды за последние десять лет играл в финале Лиги чемпионов, случилось впервые - еще ни разу ранее «Атлетико» не заканчивал выступления в группе на последнем месте.

Теперь европейские выступления для мадридского клуба в этом сезоне закончились - и такое для «Атлетико» произошло впервые с 2010 года. Тогда команда выступала в Лиге Европы, и заняла лишь третье место в группе B (ирония судьбы!), в которой состояли также еще «Арис», «Русенборг» и... леверкузенский «Байер», который и сейчас сумел опередить мадридцев!