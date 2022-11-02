Консейсау: «Мы заняли первое место в группе, это фантастика»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

«Все мы чрезвычайно рады, что смогли пробиться в следующую стадию. Даже в клубе были те, кто не верил в такую возможность. Однако мы заняли первое место в группе, это фантастика. Это целиком и полностью заслуга футболистов. Они это заслужили», - приводит слова Консейсау O Jogo.

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» на своём поле обыграл мадридский «Атлетико» (2:1), благодаря чему сумел занять первое место в группе с «Брюгге» (вторая строчка) и «Байером» (третья позиция).

По ходу данной стадии португальский клуб ни разу не сыграл вничью, дважды уступил и четыре раза праздновал победу.