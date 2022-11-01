Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» из еврокубков

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о провале своей команды.

«Матрасники» финишировали последними в группе, уступив «Порту» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Соперники были лучше, они уверенно обыграли нас. Мы заслужили своё последнее место. Но ничего, мы извлечём из этого уроки. Мы прощаемся с еврокубками, но впереди у нас борьба в Ла Лиге и Кубке Испании. Мы надеемся поскорее оправиться, чтобы провести удачный матч в воскресенье и улучшить свои позиции в чемпионате. Единственный способ справляться с подобными ситуациями – сплотиться и продолжать работать», – заявил после матча аргентинец.