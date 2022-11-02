Витсель - о провале «Атлетико» в ЛЧ: «Мы не заслужили другого результата»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель прокомментировал провальное выступление команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. «Матрасники» впервые в своей истории финишировали на последнем месте в группе.

«У нас возникли проблемы уже во втором туре, когда играли с «Байером» в Леверкузене. Очень жаль, что больше не сыграем в еврокубках в этом сезоне. Но мы не заслужили другого результата.

Нужно как можно быстрее забыть об этом и уделить все внимание чемпионату Испании и Кубку», - приводит слова Акселя Mundo Deportivo.

После 12 туров «Атлетико» идет на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги.