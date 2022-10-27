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Лига чемпионов

В плей-офф ЛЧ пробилась лишь одна команда из Испании

27 Октября 2022 • 00:56 Комментировать (1)
Порту
...
Атлетико М
1 2.55 X 3.05 2 2.95
01.11 20:45

После пятого тура группового этапа Лиги чемпионов определилась большая часть участников плей-офф.

Мадридский «Реал» стал единственной на текущий момент командой из Испании, которая на сто процентов обеспечила себе выход из группы с немецким «РБ Лейпцигом», украинским «Шахтёром» и шотландским «Селтиком».

Присоединиться к нему уже не сможет другой столичный коллектив – «Атлетико». Это стало известно после матча пятого тура, где «матрасники» не смогли одолеть «Байер».

Два других испанских клуба, «Барселона» и «Севилья», также лишились шансов на выход в следующую стадию турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Севилья Лига Чемпионов
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ПОРТУ АТЛЕТИКО М
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
27 Октября 2022 в 01:21
"Присоединиться к нему может другой столичный коллектив – «Атлетико». Это станет известно после матча заключительного тура, где «матрасники» отправятся на выезд в Португалию к «Порту»." (с). Ребята, ну может хватит уже позориться? Уважаемые авторы, корректоры, редакторы и т.д. В таком маленьком материале - и такая ошибка. Открою вам Страшный Секрет - Атлетико с 5 набранными баллами уже потерял шансы на выход в 1/8 стадию ЛЧ. И максимум, что они могут решить в игре с Порту, у которого 9 очков, выйдут ли в ЛЕ или завершат евросезон вообще. Количество ошибок зашкаливает. Если б я так работал, с такими постоянными косяками, меня бы давно ждал выговор или что похуже. Это уже не смешно. Хоть уходи с этого портала, хотя я тут уже десятка полтора лет. Ради Бога, не скатывайтесь, проверяйте свои тексты перед публикацией и Исправляйте допущенные ошибки.
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