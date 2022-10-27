Хаби Алонсо высказался о пенальти в ворота «Байера» после финального свистка

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал 11-метровый в матче Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:2), который главный рефери встречи Клеман Тюрпен назначил уже после финального свистка.

«Со мной такого никогда не случалось, ведь когда я играл, не было такой системы. Хочу отметить, что в ЛЧ редко ставят пенальти за такую сомнительную игру рукой. Этот момент мог стать решающим в матче. Конечно, мне не понравилось решение Тюрпена, но он все равно очень хороший судья», - передает слова испанского тренера AS.

Перед заключительным туром «Байер» с четырьмя очками занимает последнее место в группе В.