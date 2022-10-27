Радимов: «Если бы «Атлетико» забил свой чумовой пенальти на последних минутах матча с «Байером», мы бы сейчас не обсуждали их провал»

Обладатель кубка Испании в составе «Сарагосы» Владислав Радимов высказал свою точку зрения касательно вылета «Атлетико» из Лиги чемпионов.

«Если бы «Атлетико» забил свой чумовой пенальти на последних минутах матча с «Байером», мы бы сейчас не обсуждали их провал. Но сложилось так, как сложилось», - цитирует Радимова «Матч ТВ».

По словам специалиста, во время таких крупных соревнований, каким, например, является Лига чемпионов, командам и игрокам просто необходима некоторая доля везения. В текущем розыгрыше ЛЧ «Атлетико» не хватило навыка дожимать соперников в концовках матчей, что обычно свойственно мадридскому клубу, считает Радимов.