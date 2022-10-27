Симеоне: «Мой самый тяжёлый вечер у руля «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Байером», лишившую команду шансов на выход из группы.

Встреча завершилась со счётом 2:2 – результат, который не устроил обе стороны. И «матрасники», и «фармацевты» потеряли все шансы завоевать путёвку в 1/8 финала, оставив впереди себя «Брюгге» и «Порту».

«Да, это самый тяжёлый вечер за всё время, что я возглавляю «Атлетико», – заявил Симеоне в послематчевом интервью Radio Cope. – К большому сожалению, матч сложился очень непросто. Во второй раз за десять лет мы не смогли выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов», – сказал аргентинский специалист.