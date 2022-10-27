В матче ЛЧ «Атлетико» - «Байер» арбитр назначил пенальти после финального свистка

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионом между мадридским «Атлетико» и леверкузенским «Байером» главный арбитр встречи Клеман Тюрпен назначил пенальти после того, как дал свисток о завершении игры.

После финального свистка Тюрпен решил проверить правильность своего решения о неназначении пенальти в ворота «Байера» за игру рукой футболиста немецкой команды с помощью монитора VAR. Убедившись в собственной ошибке, арбитр назначил одиннадцатиметровый удар.

И всё же удача оказалась на стороне коллектива из Леверкузена – полузащитник «матрасников» Янник Карраско не сумел забить мяч в ворота команды гостей благодаря спасению Лукаша Градецки. Итоговый счёт не изменился – 2:2.