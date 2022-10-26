Хаби Алонсо: «Сегодняшний матч — финал для «Атлетико» и «Байера»

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался о значении предстоящей игры пятого тура Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

«Сегодняшний матч — финал для «Байера» и «Атлетико». Перед нашей первой игрой ситуация в группе была другой. Мы испытываем большое давление», – заявил чемпион мира и Европы, чьи слова цитирует пресс-служба УЕФА. Специалист также отметил, что его подопечные будут играть в агрессивный, но слаженный футбол.

Напомним, что встреча на «Метрополитано» начнётся сегодняв 22:00 по московскому времени. «Атлетико» и «Байер» набрали четыре и три балла соответственно, что не позволяет коллективам продолжить борьбу за главный еврокубок.

