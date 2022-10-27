Драма последних секунд: «Атлетико» и «Байер» сыграли вничью в пользу «Порту»

Только победа оставляла «Атлетико» и «Байеру» шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Стороны сыграли весьма результативно и начали резво, Мусса Диаби метко пробил после грубой ошибки Антуана Гризманна. Француз исправился и пяткой выдал голевой пас на Янника Карраско. Гости снова повели в быстрой атаке, Каллум Хадсон-Одио расстрелял голкипера. Мадридцы повторно отыгрались после удара Родриго де Пауля. После финального свистка судья пошел смотреть повтор и вернул команды на поле - пенальти в ворота немцев. Янник Карраско с точки не обыграл голкипера, добивание в перекладину и выше!

Ничья 2:2 вывела в плей-офф Лиги чемпионов «Порту». Сегодняшние соперники претендуют только на Лигу Европы.

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