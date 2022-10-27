Драма последних секунд: «Атлетико» и «Байер» сыграли вничью в пользу «Порту»

Только победа оставляла «Атлетико» и «Байеру» шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Стороны сыграли весьма результативно и начали резво, Мусса Диаби метко пробил после грубой ошибки Антуана Гризманна. Француз исправился и пяткой выдал голевой пас на Янника Карраско. Гости снова повели в быстрой атаке, Каллум Хадсон-Одио расстрелял голкипера. Мадридцы повторно отыгрались после удара Родриго де Пауля. После финального свистка судья пошел смотреть повтор и вернул команды на поле - пенальти в ворота немцев. Янник Карраско с точки не обыграл голкипера, добивание в перекладину и выше!
Ничья 2:2 вывела в плей-офф Лиги чемпионов «Порту». Сегодняшние соперники претендуют только на Лигу Европы.
Протокол игры
|9'Диаби Мусса (0:1)
|(1:1) Карраско Янник22'
|29'Хадсон-Одои Каллум (1:2)
|(2:2) Де Пауль Родриго50'
Облак Ян•Молина Науэль•Хименес Хосе 79'87' (Фелиш Жоау (87') •Эрмосо Марио46' (Ньигес Сауль (46') •Мандава Рейнилду•Корреа Анхель46' (Де Пауль Родриго (46') •Витсель Аксель•Кондогбия Жоффрей• 87'Карраско Янник•Мората Альваро61' (Кунья Матеус (61') •Гризманн Антуан
Градецки Лукаш• 65'Коссуну Одилон•Тапсоба Эдмон61' (Адли Амин (61') •Инкапье Пьеро• 79'Фримпонг Жереми•Баккер Митчел• 66'Андрих Роберт•Амири Надим•Диаби Мусса77' (Паулиньо Жозе (77') •Хадсон-Одои Каллум61' (Та Джонатан (61') •Гложек Адам89' (Фосу-Менса Тимоти (89')
Запасные: Ломб Никлас•Лунёв Андрей•Шик Патрик•Азхиль Айман
26 октября. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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