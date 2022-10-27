Гризманн стал рекордсменом «Атлетико» в Лиге чемпионов

Во вчерашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» расписал мировую с леверкузенским «Байером» (2:2). В этой встрече нападающий «матрасников» Антуан Гризманн отметился результативной передачей.

Согласно данным Opta, форвард установил рекорд мадридского клуба в ЛЧ. 31-летний француз стал первым футболистом «Атлетико», которому удалось забить не менее десяти голов и отдать не менее десяти результативных передач. В общей сложности на счету Антуана 26 забитых мячей и десять ассистов в Лиге чемпионов.

Добавим, что мадридский клуб досрочно вылетел из Лиги чемпионов и в последнем туре поборется за путевку в Лигу Европы.