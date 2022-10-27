Облак - о вылете «Атлетико» из ЛЧ: «Очень жестокий финал»

Страж ворот мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. В матче пятого тура группового этапа «матрасники» сыграли вничью с леверкузенским «Байером» (2:2), этот результат оставил команду Диего Симеоне за бортом соревнований.

«Это очень жестокий финал. Но таков футбол. «Атлетико» сделал все, что было в наших силах, но результаты в предыдущих матчах все испортили. Очень досадный итог. Нам не хватило везения, которое в подобных случаях очень необходимо», - цитирует словенского голкипера пресс-служба УЕФА.

После пяти туров «Атлетико» занимает третье место в группе и борется с «Байером» за выход в Лигу Европы.