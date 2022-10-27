Градецки недоволен ничьей с «Атлетико»

Страж ворот леверкузенского «Байера» Лукаш Градецки прокомментировал ничейный результат в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:2).

«Нельзя назвать этот матч прогрессом для нашей команды. «Байер» провел не лучшую игру, но при этом команда продемонстрировала характер, и это прибавляет нам сил. Мы расцениваем это как маленький шаг в правильном направлении», - передает слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Перед заключительным туром немецкий клуб с четырьмя очками занимает последнее место в группе. «Фармацевты» еще сохраняют шансы на выход в Лигу Европы.