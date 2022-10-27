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Лига чемпионов

Градецки недоволен ничьей с «Атлетико»

27 Октября 2022 • 10:45 Комментировать
Атлетико М
2:2
Байер Л
окончен

Страж ворот леверкузенского «Байера» Лукаш Градецки прокомментировал ничейный результат в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:2).

«Нельзя назвать этот матч прогрессом для нашей команды. «Байер» провел не лучшую игру, но при этом команда продемонстрировала характер, и это прибавляет нам сил. Мы расцениваем это как маленький шаг в правильном направлении», - передает слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Перед заключительным туром немецкий клуб с четырьмя очками занимает последнее место в группе. «Фармацевты» еще сохраняют шансы на выход в Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лукаш Градецки
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