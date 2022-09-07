Полузащитник «Глазго Рейнджерс»: «Важно не опустить руки»

Шотландский «Глазго Рейнджерс» начал выступления в групповом раунде Лиги чемпионов с категоричного поражения от амстердамского «Аякса» - 0:4. Райан Джек, полузащитник «Рейнджерс», уверен в том, что его одноклубники не опустят руки после такого разгрома, учиненного им победителем Лиги чемпионов 1995 года.

Это второе кряду поражение со счетом 0:4 для «Рейнджерс» - перед этим их унизил «Селтик».

- Конечно, все сейчас разочарованы. Но надо брать себя в руки, потому что впереди игра с «Абердином». Сейчас очень важно не опускать руки, - цитирует футболиста шотландкого клуба издание BT Sport.