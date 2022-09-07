«Аякс» спокойно забил четыре гола финалисту Лиги Европы

В первых матчах Лиги чемпионов, из запланированных на среду, не было никакой интриги. «Рейнджерс», финалист Лиги Европы, ничего не смог противопоставить «Аяксу», который летом устроил распродаже игроков на 250 млн евро, и за 90 минут лишь дважды пробил в сторону ворот.
Уже в дебюте Эдсон Альварес сильно пробил головой после подачи с корнера и поразил дальнюю часть ворот. А на 32-33 минутах всё стало окончательно понятно. Стивен Бергёйс с рикошетом поразил цель, а Мохаммед Кудус с левого края штрафной вколотил мяч в дальнюю девятку. Ближе к концу матча голландцы наказали соперника за ошибку в обороне - непонятный пас назад в никуда, Стевен Бергвейн пробросил мяч в сторону от голкипера и забил четвертый гол.
Протокол игры
|(1:0) Альварес Эдсон17'
|(2:0) Бергёйс Стивен32'
|(3:0) Кудус Мохаммед33'
|(4:0) Бергвейн Стевен80'
Пасвер Ремко•Ренсх Девайн•Тимбер Юррьен•Угелумба Кэлвин•Блинд Дэйли81' (Бас Юри (81') •Бергёйс Стивен82' (Окампос Лукас (82') •Альварес Эдсон88' (Коласио Хорхе III (88') •Тейлор Кеннет•Тадич Душан•Кудус Мохаммед89' (Броббей Брайан (89') •Бергвейн Стевен82' (Классен Дэви (82')
Маклафлин Джон•Тавернье Джеймс46' (Кинг Леон (46') •Голдсон Коннор•Сэндс Джеймс•Баришич Борна•Камара Глен78' (Дэвис Стивен (78') •Ландстрем Джон•Райт Скотт46' (Матондо Рабби (46') •Тильман Малик46' (Джек Райан (46') • 62'Кент Райан•Чолак Антонио-Мирко
07 сентября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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