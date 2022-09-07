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Лига чемпионов

«Аякс» спокойно забил четыре гола финалисту Лиги Европы

 
07 Сентября 2022 • 21:36 Комментировать (1)
Аякс
4:0
Рейнджерс
окончен

В первых матчах Лиги чемпионов, из запланированных на среду, не было никакой интриги. «Рейнджерс», финалист Лиги Европы, ничего не смог противопоставить «Аяксу», который летом устроил распродаже игроков на 250 млн евро, и за 90 минут лишь дважды пробил в сторону ворот.

Уже в дебюте Эдсон Альварес сильно пробил головой после подачи с корнера и поразил дальнюю часть ворот. А на 32-33 минутах всё стало окончательно понятно. Стивен Бергёйс с рикошетом поразил цель, а Мохаммед Кудус с левого края штрафной вколотил мяч в дальнюю девятку. Ближе к концу матча голландцы наказали соперника за ошибку в обороне - непонятный пас назад в никуда, Стевен Бергвейн пробросил мяч в сторону от голкипера и забил четвертый гол.

Протокол игры  
Аякс4:0Рейнджерс
(1:0) Альварес Эдсон17'  
(2:0) Бергёйс Стивен32'  
(3:0) Кудус Мохаммед33'  
(4:0) Бергвейн Стевен80'  
Пасвер РемкоРенсх ДевайнТимбер ЮррьенУгелумба КэлвинБлинд Дэйли 81' (Бас Юри ( 81') Бергёйс Стивен 82' (Окампос Лукас ( 82') Альварес Эдсон 88' (Коласио Хорхе III ( 88') Тейлор КеннетТадич ДушанКудус Мохаммед 89' (Броббей Брайан ( 89') Бергвейн Стевен 82' (Классен Дэви ( 82')
Запасные: Стекеленбург МартенГриллич ФлорианГортер ДжейЛукка ЛоренцоКаплан АхметджанИхаттарен МохаммедФернандес ФрансискоМагальян Лисандро
Маклафлин ДжонТавернье Джеймс 46' (Кинг Леон ( 46') Голдсон КоннорСэндс ДжеймсБаришич БорнаКамара Глен 78' (Дэвис Стивен ( 78') Ландстрем ДжонРайт Скотт 46' (Матондо Рабби ( 46') Тильман Малик 46' (Джек Райан ( 46'  62') Кент РайанЧолак Антонио-Мирко
Запасные: Макгрегор АлланЙылмаз РыдванМаккрори РоббиАрфилд СкоттДивайн АдамСакала ФэшнДэвис Бен IIМорелос Альфредо
07 сентября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

Видео

1:0. Гол Эдсона Альвареса (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Эдсона Альвареса (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Автогол Джеймса Сэндса (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Автогол Джеймса Сэндса (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:0. Гол Мохаммеда Кудуса (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:0. Гол Мохаммеда Кудуса (видео). Лига чемпионов. Футбол
Незасчитанный гол Кента (видео). Лига чемпионов. Футбол
Незасчитанный гол Кента (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:0. Гол Стевена Бергвейна (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:0. Гол Стевена Бергвейна (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Комментарии (1)
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redwhite1959
07 Сентября 2022 в 22:00
Как только во времена тренерства Романцева в "Спартаке" его ни называли на Западе - и "русский "Аякс" и "русская "Барселона"! Потому что СТИЛЬ, в котором играли в то время красно-белые был похож на СТИЛЬ этих двух клубов. Ушёл Романцев и этот атакующий и красивый СТИЛЬ стал уверенно и неуклонно исчезать и - в результате - на сегодняшний день от него - практически - ничего не осталось!(( А ведь именно в "Аяксе" давным давно провозгласили тезис - результат - ничто, СТИЛЬ - всё! После Михелса, который в середине 60-х привил этот СТИЛЬ, называемый ТОТАЛЬНЫМ ФУТБОЛОМ, его в Амстердаме холят и лелеют, оставаясь верными и неизменными принципам такой игры. А потому меняются тренеры и игроки в "Аяксе", но клуб на протяжении многих десятилетий остаётся флагманом голландского футбола, а также одним из ведущих клубов на европейской арене! Нужно сказать, что с 1998 года "Аякс" тренируют ТОЛЬКО голландские тренеры ( у "Спартака" с 2003 года на "мостике" побывало уже 11-ть иностранцев - и ни одного голландца среди них! ). То есть у "Аякса" куда ни глянь - на работу академий и на работу со взрослой командой - везде существует преемственность! И потому сохранён СТИЛЬ, который не только радует до сих пор глаз болельщика, но и приносит результат! А "Спартак" с приходом Федуна стал "Иваном, не помнящим родства", живущим по принципу - что имеем - не храним, а потерявши - плачем!(( "Аякс" распродал в летнее ТО игроков на 110 млн. евро. Но вместо них пришли новые ( которых в "Аяксе" подбирают скурпулёзно под свой СТИЛЬ ), и они сегодня очень красиво и непринуждённо "порвали" шотландцев! Браво!
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окончен Айнтрахт Фр 0:3 Спортинг Л 5.40 4.80 1.45
окончен Аякс 4:0 Рейнджерс
Идет 11 минута Барселона 0:0 Виктория Пльзень 1.43 5.20 5.30
Идет 11 минута Брюгге 0:0 Байер Л 1.40 5.30 5.60
Идет 11 минута Тоттенхэм 0:0 Марсель 1.50 4.50 6.40
Идет 11 минута Атлетико М 0:0 Порту 2.20 3.75 2.75
Идет 11 минута Интер Милан 0:0 Бавария 2.70 4.00 2.17
Идет 11 минута Наполи 1:0 Ливерпуль 5.40 5.10 1.43
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