«Аякс» спокойно забил четыре гола финалисту Лиги Европы

В первых матчах Лиги чемпионов, из запланированных на среду, не было никакой интриги. «Рейнджерс», финалист Лиги Европы, ничего не смог противопоставить «Аяксу», который летом устроил распродаже игроков на 250 млн евро, и за 90 минут лишь дважды пробил в сторону ворот.

Уже в дебюте Эдсон Альварес сильно пробил головой после подачи с корнера и поразил дальнюю часть ворот. А на 32-33 минутах всё стало окончательно понятно. Стивен Бергёйс с рикошетом поразил цель, а Мохаммед Кудус с левого края штрафной вколотил мяч в дальнюю девятку. Ближе к концу матча голландцы наказали соперника за ошибку в обороне - непонятный пас назад в никуда, Стевен Бергвейн пробросил мяч в сторону от голкипера и забил четвертый гол.

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