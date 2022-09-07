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Лига чемпионов

«Аякс» и «Рейнджерс» - клубы, которые разыграли первый Суперкубок Европы

 
07 Сентября 2022 • 20:26 Комментировать
Аякс
3:0
Рейнджерс
перерыв

Свою кампанию в очередном розыгрыше Лиги чемпионов, самого престижного клубного турнира Европы, амстердамский «Аякс» начал с матча с «Глазго Рейнджерс». Ранее эти два клуба встречались между собой лишь два раза, и с момента первой встречи прошли почти полвека.

Это было в январе 1973 года, когда «Аякс» сыграл с шотландцами в рамках созданного в том году Суперкубка Европы. Амстердамский клуб выступил в качестве обладателя Кубка чемпионов, «Глазго» как победитель Кубка Кубков - в финале он тогда, к слову, обыграл московское «Динамо».

Первым обладателем нового трофея стал, как и ожидалось, «Аякс», проповедник доминировавшего тогда стиля тотального футбола. Кройф и компания забили три мяча, на что шотландцы ответили одним голом.

Следить за событиями матча между «Аяксом» и «Рейнджерс» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Глазго Рейнджерс
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АЯКС РЕЙНДЖЕРС
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Идет 45 минута Айнтрахт Фр 0:0 Спортинг Л 5.40 4.80 1.45
Идет 45 минута Аякс 3:0 Рейнджерс
07.09  22:00 Барселона ... Виктория Пльзень 1.43 5.20 5.30
07.09  22:00 Брюгге ... Байер Л 1.40 5.30 5.60
07.09  22:00 Тоттенхэм ... Марсель 1.50 4.50 6.40
07.09  22:00 Атлетико М ... Порту 2.20 3.75 2.75
07.09  22:00 Интер Милан ... Бавария 2.70 4.00 2.17
07.09  22:00 Наполи ... Ливерпуль 5.40 5.10 1.43
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