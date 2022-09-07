«Аякс» и «Рейнджерс» - клубы, которые разыграли первый Суперкубок Европы

Свою кампанию в очередном розыгрыше Лиги чемпионов, самого престижного клубного турнира Европы, амстердамский «Аякс» начал с матча с «Глазго Рейнджерс». Ранее эти два клуба встречались между собой лишь два раза, и с момента первой встречи прошли почти полвека.

Это было в январе 1973 года, когда «Аякс» сыграл с шотландцами в рамках созданного в том году Суперкубка Европы. Амстердамский клуб выступил в качестве обладателя Кубка чемпионов, «Глазго» как победитель Кубка Кубков - в финале он тогда, к слову, обыграл московское «Динамо».

Первым обладателем нового трофея стал, как и ожидалось, «Аякс», проповедник доминировавшего тогда стиля тотального футбола. Кройф и компания забили три мяча, на что шотландцы ответили одним голом.

Следить за событиями матча между «Аяксом» и «Рейнджерс» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.