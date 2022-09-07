Маккойст прокомментировал поражение «Рейнджерс»

Шотландский «Глазго Рейнджерс» начал выступления в групповом раунде Лиги чемпионов с категоричного поражения от амстердамского «Аякса» - 0:4. Алли Маккойст, бывший нападающий «Рейнджерс», забивший второй гол в памятном матче сборной СНГ с Шотландией в Евро-1992 (тогда наша команда, имея все шансы на полуфинал, проиграла со счетом 0:3), прокомментировал поражение «рейнджеров».

- Трудно сказать, насколько сейчас хорош «Аякс», это станет понятно только после матча с «Ливерпулем». Наверное, сам «Рейнджерс» помог «Аяксу» выглядеть так мощно. Они играли очень пассивно и совершали множество ошибок, - цитирует Маккойста BT Sport.