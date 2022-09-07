Альварес из «Аякса» забил 50-й гол для мексиканцев в Лиге чемпионов

Свою кампанию в очередном розыгрыше Лиги чемпионов, самого престижного клубного турнира Европы, амстердамский «Аякс» начал с матча с «Глазго Рейнджерс». Уже в первом тайме хозяева поля забили три мяча, и это случилось к 33-й минуте ровно.

Первый из них забил Эдсон Альварес - и это был 50-й гол для мексиканских игроков в Лиге чемпионов, а также первый, забитый с ноября 2019 года. Тогда отличиться удалось Ирвингу Лосано из «Наполи». Лидирует по количеству голов Чичарито - 14 мячей в Лиге чемпионов.

Следить за событиями матча между «Аяксом» и «Рейнджерс» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.