«Аякс» - команда, которая чаще всего использовала в Лиге чемпионов тинейджеров

Свою кампанию в очередном розыгрыше Лиги чемпионов, самого престижного клубного турнира Европы, амстердамский «Аякс» начал с матча с «Глазго Рейнджерс», выиграв его со счетом 4:0. За десять минут до конца игры на поле появился Юри Баас -19-летний защитник амстердамской команды.

Он стал 50-м тинейджером, то есть игроком возрастом до 20 лет, который принял участие в Лиге чемпионов в составе «Аякса». Ни одна другая команда за всю историю турнира с 1992 года не использовала столь большое количество молодых игроков. И ставка на молодые таланты иногда приносила эффектные результаты, достаточно вспомнить триумф «Аякса» в 1995 году.