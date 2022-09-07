Ван Бронкхорст: «Мы понимали, что будет сложно - так и оказалось»

Шотландский «Глазго Рейнджерс» начал выступления в групповом раунде Лиги чемпионов с категоричного поражения от амстердамского «Аякса» - 0:4. Джованни ван Бронкхорст, наставник «Рейнджерс», считает итоги матча закономерными, напомнив о скромном бюджете своего клуба.

- Для того, чтобы соперничать в Лиге чемпионов, нужен бюджет. «Аякс» летом продал игроков на 200 миллионов евро. Мы не можем соперничать с такими бюджетами, сразу понимали - будет сложно. Но мы все равно будем сражаться с тем, что есть у нас, - цитирует нидерландского специалиста BT Sport.

Это второе кряду поражение со счетом 0:4 для «Рейнджерс» - перед этим их унизил «Селтик».