«Аякс» побил собственный рекорд, но лишь на 7 секунд

Свою кампанию в очередном розыгрыше Лиги чемпионов, самого престижного клубного турнира Европы, амстердамский «Аякс» начал с матча с «Глазго Рейнджерс». Уже в первом тайме хозяева поля забили три мяча, и это случилось к 33-й минуте ровно.

Таким образом, «Аякс» на семь секунд побил свой собственный рекорд - до этого команде удавалось забить три мяча в матче ЛЧ в лучшем случае к 33:07, а случилось это в далеком 2004 году в матче против израильского «Маккаби».

Следить за событиями матча Лиги чемпионов между нидерландским «Аяксом» и шотландским «Рейнджерс» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.