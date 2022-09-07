«Рейнджерс» всего лишь во второй раз в своей истории пропустил три мяча в первом тайме матча Лиги чемпионов

Свою кампанию в очередном розыгрыше Лиги чемпионов, самого престижного клубного турнира Европы, амстердамский «Аякс» начал с матча с «Глазго Рейнджерс». Уже в первом тайме хозяева поля забили три мяча, и это случилось к 33-й минуте ровно.

Для «Рейнджерс» такой поворот означал, что команда впервые в 21-м веке пропустила в матче Лиги чемпионов три мяча в первом тайме. В абсолюте же это случилось во второй раз после октября 1995 года, когда три мяча в ворота «Рейнджерс» в первом тайме забил туринский «Ювентус».

Следить за событиями матча между «Аяксом» и «Рейнджерс» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.