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Лига чемпионов

«Рейнджерс» всего лишь во второй раз в своей истории пропустил три мяча в первом тайме матча Лиги чемпионов

 
07 Сентября 2022 • 21:14 Комментировать
Аякс
4:0
Рейнджерс
окончен

Свою кампанию в очередном розыгрыше Лиги чемпионов, самого престижного клубного турнира Европы, амстердамский «Аякс» начал с матча с «Глазго Рейнджерс». Уже в первом тайме хозяева поля забили три мяча, и это случилось к 33-й минуте ровно.

Для «Рейнджерс» такой поворот означал, что команда впервые в 21-м веке пропустила в матче Лиги чемпионов три мяча в первом тайме. В абсолюте же это случилось во второй раз после октября 1995 года, когда три мяча в ворота «Рейнджерс» в первом тайме забил туринский «Ювентус».

Следить за событиями матча между «Аяксом» и «Рейнджерс» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Глазго Рейнджерс
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Идет 7 минута Брюгге 0:0 Байер Л 1.40 5.30 5.60
Идет 7 минута Тоттенхэм 0:0 Марсель 1.50 4.50 6.40
Идет 7 минута Атлетико М 0:0 Порту 2.20 3.75 2.75
Идет 7 минута Интер Милан 0:0 Бавария 2.70 4.00 2.17
Идет 7 минута Наполи 1:0 Ливерпуль 5.40 5.10 1.43
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