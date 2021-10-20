«Милан» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов

«Милан» под руководством главного тренера Стефано Пиоли повально выступает в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Итальянский коллектив потерпел три поражения в трех турах.

Согласно информации в твиттер-аккаунте OptaJoe, «россонери» впервые в клубной истории стартовали в Лиге чемпионов с трех неудач кряду.

Напомним, что подопечные Пиоли уступили «Ливерпулю» (2:3), «Атлетико» (1:2) и «Порту» (0:1).

После трех сыгранных туров миланская команда является аутсайдером группы. Следующий поединок «россонери» проведут на своем стадионе против «Порту». Матч состоится в среду, 3 ноября.