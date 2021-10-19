«Милан» проиграл третий матч в Лиге чемпионов, уступив «Порту»

Насколько хорош «Милан» в Серии А, настолько провально играет команда в главном еврокубке. В третьем туре «россонери» просто отбивались против «Порту», у которого было неприличное количество опасных моментов, но мяч упорно пролетал у самых штанг или попадал в каркас. Все же на 65-й минуте Луис Диас свой шанс использовал и забил мяч.
Победа 1:0, «Порту» с 4 очками настиг «Атлетико», у итальянцев ни одного пункта.
Протокол игры
|(1:0) Диас Луис 65'
Кошта Диогу • Мариу Жоау III • М'Бемба Шансель • Пепе Кеплер • Венделл Боргес 46' ( Занузи Зайду ( 46') • Урибе Матеус • 38'Оливейра Сержиу 3' 67' ( Витинью II ( 67') • Отавио Эдмилсон 90' ( Груйич Марко ( 90') • Тареми Мехди 84' ( Мартинес Антонио III ( 84') • Диас Луис • Эванилсон 67' ( Корона Хесус ( 67')
Запасные: Виейра Фабиу • Манафа Вилсон • Маркано Иван • Кошта Бруну • Марчесин Агустин • Фернандес Франсиско • Pepe3
Татарушану Чиприан • Калабрия Давиде • Кьяер Симон • Томори Фикайо 16' 59' ( Романьоли Алессио ( 59') • Балло-Туре Фоде 58' ( Ибрагимович Златан ( 58' ) • 87'Тонали Сандро 67' ( Бакайоко Тьемуэ ( 67') • Беннасер Исмаэль • Салемакерс Алексис • Крунич Раде 83' ( Мальдини Даниэль ( 83') • Леау Рафаэл • 89'Жиру Оливье 20' 58' ( Калюлю Пьер ( 58' ) 82'
Запасные: Габбия Маттео • Депланше Себастьяно • Юнгдал Андреас
19 октября. Стадион "Драгау" (Порту).