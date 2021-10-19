«Милан» проиграл третий матч в Лиге чемпионов, уступив «Порту»

Насколько хорош «Милан» в Серии А, настолько провально играет команда в главном еврокубке. В третьем туре «россонери» просто отбивались против «Порту», у которого было неприличное количество опасных моментов, но мяч упорно пролетал у самых штанг или попадал в каркас. Все же на 65-й минуте Луис Диас свой шанс использовал и забил мяч.

Победа 1:0, «Порту» с 4 очками настиг «Атлетико», у итальянцев ни одного пункта.