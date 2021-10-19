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Лига чемпионов

«Милан» проиграл третий матч в Лиге чемпионов, уступив «Порту»

19 Октября 2021 • 23:55 Комментировать (1)
Порту
1:0
Милан
окончен

Насколько хорош «Милан» в Серии А, настолько провально играет команда в главном еврокубке. В третьем туре «россонери» просто отбивались против «Порту», у которого было неприличное количество опасных моментов, но мяч упорно пролетал у самых штанг или попадал в каркас. Все же на 65-й минуте Луис Диас свой шанс использовал и забил мяч.

Победа 1:0, «Порту» с 4 очками настиг «Атлетико», у итальянцев ни одного пункта.

Протокол игры  
Порту 1:0 Милан
(1:0) Диас Луис 65'    
Кошта Диогу Мариу Жоау III М'Бемба Шансель Пепе Кеплер Венделл Боргес   46' (Занузи Зайду (   46') Урибе Матеус   38' Оливейра Сержиу   3'   67' (Витинью II (   67') Отавио Эдмилсон   90' (Груйич Марко (   90') Тареми Мехди   84' (Мартинес Антонио III (   84') Диас Луис Эванилсон   67' (Корона Хесус (   67')
Запасные: Виейра Фабиу Манафа Вилсон Маркано Иван Кошта Бруну Марчесин Агустин Фернандес Франсиско Pepe3
Татарушану Чиприан Калабрия Давиде Кьяер Симон Томори Фикайо   16'   59' (Романьоли Алессио (   59') Балло-Туре Фоде   58' (Ибрагимович Златан (   58'   87') Тонали Сандро   67' (Бакайоко Тьемуэ (   67') Беннасер Исмаэль Салемакерс Алексис Крунич Раде   83' (Мальдини Даниэль (   83') Леау Рафаэл   89' Жиру Оливье   20'   58' (Калюлю Пьер (   58'   82')
Запасные: Габбия Маттео Депланше Себастьяно Юнгдал Андреас
19 октября. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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Милан Порту
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
20 Октября 2021 в 00:06
Ну Милан дает. Походу. даже в ЛЕ не попадет.
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окончен Бешикташ 1:4 Спортинг Л
окончен Брюгге 1:5 Манчестер Сити
окончен Шахтёр Донецк 0:5 Реал Мадрид
окончен ПСЖ 3:2 РБ Лейпциг
окончен Аякс 4:0 Боруссия Д
окончен Порту 1:0 Милан
окончен Интер Милан 3:1 Шериф
окончен Атлетико М 2:3 Ливерпуль
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20.10  22:00 Янг Бойз ... Вильярреал 2.95 3.7 2.33
20.10  22:00 Челси ... Мальмё 1.19 7.2 16
20.10  22:00 Бенфика ... Бавария 5.6 4.5 1.56
20.10  22:00 Лилль ... Севилья 3.05 3.35 2.44
20.10  22:00 Манчестер Юнайтед ... Аталанта 1.77 4.2 4.2
20.10  22:00 Зенит ... Ювентус 4.4 3.75 1.84
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