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Чемпионат Италии. Серия А

​Травма Ребича оказалась несерьёзной

17 Октября 2021 • 16:46 Комментировать
Порту
...
Милан
2.70 3.45 2.55
19.10 22:00

Форвард «Милана» Анте Ребич был заменён незадолго до перерыва в субботнем матче против «Вероны». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, повреждение хорватского футболиста оказалось несерьёзным. Есть вероятность, что Ребич сможет вернуться на поле уже во вторник, когда «Милан» проведёт гостевой поединок группового этапа Лиги чемпионов против «Порту». Состояние Анте будет оцениваться изо дня в день.

В сезоне 2021/2022 28-летний Анте Ребич провёл за «Милан» 10 матчей. В них хорват дважды расписывался в воротах соперников и ещё дважды выступал в качестве ассистента для партнёра по команде.

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Милан Анте Ребич
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