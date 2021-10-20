Пиоли пожаловался, что победный гол «Порту» был забит после нарушения правил

Возвращение «Милана» в Лигу чемпионов оказалось не таким, как того ожидали болельщики команды – итальянцы на выезде уступили «Порту», оставшись с нулем набранных очков после трех туров группового этапа.

Однако, главный тренер Стефано Пиоли считает, что на результат встречи непосредственно повлияла бригада арбитров. После финального свистка наставник подошел к рефери Феликсу Брыху и упрекнул того в допущенной ошибке в эпизоде с единственным голом матча, передает Football Italia.

По словам Пиоли, в заключительной стадии атаки форвард «Порту» нарушил правила на игроке «Милана», а потом в падении отдал голевую передачу на партнера. Судьи этот момент оставили без внимания.