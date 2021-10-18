Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 175 Комментарии
Лига чемпионов

​Ибрагимович пока не готов играть с первых минут

18 Октября 2021 • 17:13 Комментировать
Порту
...
Милан
2.50 3.45 2.80
19.10 22:00

Стефано Пиоли пообщался с журналистами в преддверии гостевого матча Лиги чемпионов против «Порту». Среди прочего, рулевой «Милана» рассказал о состоянии Златана Ибрагимовича. Шведский нападающий недавно восстановился после травмы и вышел на замену в субботней игре Серии А против «Вероны».

«Ибрагимович, безусловно, чувствует себя лучше, но он пока не в состоянии выходить на поле с первых минут.

Дуэль Ибрагимовича и Пепе? Это два физически развитых и темпераментных футболиста. Ибра в порядке, но для нас очень важно, чтобы он был в хорошем состоянии», - высказался Пиоли на пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.10  19:45 Бешикташ ... Спортинг Л 2.5 3.45 2.85
19.10  19:45 Брюгге ... Манчестер Сити 8.8 5.6 1.33
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Октября
20:50 · Лига чемпионов
Вернидуб: «Успех матча с «Реалом» может сыграть с «Шерифом» в злую шутку»
20:43 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Ещё при жеребьёвке сказал, что «Брюгге» - серьёзный соперник»
20:20 · Лига чемпионов
Почеттино рассказал, каким способом «ПСЖ» собирается обыграть «РБ Лейпциг»
20:11 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Матч с «Шахтёром» такой же важен, как и игра с «Барселоной» 1
18:57 · Лига чемпионов
​Клопп объяснился за критику стиля «Атлетико» 2
18:40 · Лига чемпионов
​Индзаги лестно высказался о «Шерифе»
18:02 · Лига чемпионов
​Тен Хаг – журналистам: «Вы оскорбляете игроков «Боруссии» 1
17:25 · Лига чемпионов
​Де Брёйне: «Я бы оценивал двухлетний период и отдал «Золотой мяч» Левандовски» 4
17:13 · Лига чемпионов
​Ибрагимович пока не готов играть с первых минут
16:54 · Лига чемпионов
​Симеоне одним словом ответил на вопрос о критике со стороны Клоппа 1
16:28 · Лига чемпионов
​Неймар пропустит матч с «РБ Лейпцигом»
14:57 · Лига чемпионов
​Де Дзерби: «Гвардиола – единственный тренер, который заслужил Нобелевскую премию» 2
14:50 · Лига чемпионов
​Тренер «Зенита» Сканавино верит в победу над «Ювентусом»
13:16 · Лига чемпионов
Де Дзерби: «Бензема лучше Левандовски, я бы отдал ему «Золотой мяч» 7
13:03 · Лига чемпионов
Алиссон и Фабиньо смогут присоединиться к составу «Ливерпуля» в Мадриде
Все новости
Рекомендуем