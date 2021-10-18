​Ибрагимович пока не готов играть с первых минут

Стефано Пиоли пообщался с журналистами в преддверии гостевого матча Лиги чемпионов против «Порту». Среди прочего, рулевой «Милана» рассказал о состоянии Златана Ибрагимовича. Шведский нападающий недавно восстановился после травмы и вышел на замену в субботней игре Серии А против «Вероны».

«Ибрагимович, безусловно, чувствует себя лучше, но он пока не в состоянии выходить на поле с первых минут.

Дуэль Ибрагимовича и Пепе? Это два физически развитых и темпераментных футболиста. Ибра в порядке, но для нас очень важно, чтобы он был в хорошем состоянии», - высказался Пиоли на пресс-конференции.